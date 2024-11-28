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Сызранские ППСники задержали магазинного вора

28 ноября 2024 09:46
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Сызранские ППСники задержали магазинного вора

В дежурную часть отдела полиции МУ МВД России «Сызранское» обратился представитель одного из сетевых магазинов, который сообщил, что в ходе инвентаризации обнаружена недостача 29 упаковок сливочного масла. Материальный ущерб составил около 6 тысяч рублей.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, опросили работников магазина, изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых были запечатлены действия злоумышленника.

В ходе изучения видеозаписей оперативники узнали в злоумышленнике 42-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за преступления имущественного характера. Полицейские составили и распространили ориентировку с указанием примет подозреваемого среди личного состава полиции, представителей Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

В этот же день, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Сызранское» лейтенант полиции Александр Жигалов и сержант полиции Ислам Тамоян заметили на одной из улиц города мужчину, по приметам схожего с разыскиваемым, который, увидев их, побежал. После непродолжительной погони полицейские задержали беглеца и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса мужчина сознался в совершении кражи масла и пояснил сотрудникам полиции, что украденное продал случайным прохожим, а деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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