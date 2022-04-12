Сызранские инспекторы ДПС задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

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Находившиеся на маршруте патрулирования сызранские инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Марат Даянов и лейтенант полиции Рустам Сарбазов заметили гражданина, переходящего оживленный участок дороги в неположенном месте. При виде полицейских он заметно занервничал, а после того, как дорожные полицейские попросили его предъявить документы, удостоверяющих личность, не смог назвать точные дату и место рождения, что вызвало подозрение у сотрудников Госавтоинспкции. Стражи порядка доставили мужчину в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отделе полиции установили личность правонарушителя. Выяснилось, что 36-летний житель Волгоградской области ранее неоднократно судим и как осужденный, уклонялся от лишения свободы и был объявлен в розыск УФСИН Волгоградской области. Кроме того, он проходил как подозреваемый, скрывшийся от органов дознания МВД Московской области.

Мужчина арестован. В ближайшее время житель Волгоградской области будет этапирован к месту отбытия наказания.