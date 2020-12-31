Сызранку обязали зарегистрировать квартиру в общую долевую собственность трех детей

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Согласно Федеральному закону родители обязаны выделить детям доли в жилом помещении, приобретенном при помощи материнского капитала, определив размер этих долей по соглашению. Семья из г. Сызрани приобрела жилье с использованием материнского капитала. При проверке соответствующими органами выяснилось, что на государственные средства была приобретена квартира, однако детям доли не выделили. Суд вынес решение обязать гражданку зарегистрировать квартиру в общую долевую собственность трех несовершеннолетних детей.

Судебным приставом-исполнителем должница уведомлена о возбуждении исполнительного производства и необходимости добровольно исполнить решение суда. В добровольном порядке гражданка не зарегистрировала квартиру в общую долевую собственность детей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении должницы вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Только после этого гражданка зарегистрировала квартиру в общую долевую собственность трех несовершеннолетних детей.