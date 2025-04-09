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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сызранка пострадала от нападения девушек-грабительниц

9 апреля 2025 13:51
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Сызранка пострадала от нападения девушек-грабительниц

Судебные приставы г. Сызрани взыскали моральный вред в размере 70 тысяч рублей в пользу женщины, которая пострадала от нападения девушек-грабительниц. 

Молодые жительницы города напали на женщину около одного из хозяйственных магазинов. Девушки повалили прохожую на землю и стали наносить удары ногами по телу, после чего отобрали у бессильной женщины сумку и скрылись.

Суд признал женщин виновными в совершении преступления и обязал инициатора нападения выплатить пострадавшей моральный вред в размере 60 тысяч рублей. Соучастницу преступления также обязали компенсировать моральный вред в размере 10 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов №2 г. Сызрани в отношении зачинщицы драки и ее помощницы возбудили исполнительные производства, о чем соответствующим образом уведомили девушек. Однако они проигнорировали данный факт и решение суда исполнять не спешили.

Сотрудник органов принудительного исполнения обратил взыскание на денежные средства должниц, находящиеся на их банковских счетах. А в отношении инициировавшей драку женщины вынесли постановления о запрете на совершение регистрационных действий с недвижимостью и об ограничении ее в праве выезда за пределы страны.

В результате сумма в размере компенсации морального вреда была полностью взыскана. Денежные средства перечислены взыскателю. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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