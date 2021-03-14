Сызранка по суду получила 70 тысяч за дерево, придавившее машину

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Автомобиль стоял у забора детского сада. Через два часа на транспортное средство рухнуло дерево.

Сызранка поставила свою машину у забора детского сада. Через пару часов женщина выглянула в окно и увидела, что рядом с ее транспортным средствам толпятся люди.

Рухнуло дерево, росшее на территории дошкольного учреждения. Оно повредило авто – на крыше были вмятины, также повреждения виднелись на крыле. Женщина вызвала сотрудников ГИБДД, которые зафиксировали случившееся. В итоге, в Сызранский городской суд был подан иск на школу, в ведении которой находится этот детский сад, с требованием заплатить больше 75 тысяч рублей в качестве компенсации расходов на ремонт, услуги автоэксперта и адвоката.

Автоледи заявила, что раньше часть этого дерева уже падала на машину ее соседки. Представители образовательного учреждения в суде отметили, что их здания и прилегающая территория находятся в оперативном управлении МКУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений», а сотрудники этой службы сказали, что машина была припаркована на месте, которое автостоянкой не считается, что является нарушением правил благоустройства. По этой причине владелец машины должен сам нести ответственность за сохранность своего имущества. Суд внимательно изучил доводы обеих сторон и все же обязал школу и «Службу эксплуатации зданий и сооружений» выплатить за поврежденную машину по 35 тысяч рублей с каждого, пишет КТВ-Луч.



