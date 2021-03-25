Сызранка 3 месяца получала незаконно пособие по безработице - более 41 тысячи рублей

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Ранее не судимая 33-летняя жительница Сызранского района была зарегистрирована в Центре занятости в качестве безработной.

По данным правоохранителей, получая пособие по безработице, она умолчала о факте трудоустройства в одну из Тольяттинских организаций, что должно было бы повлечь за собой прекращение выплат. В результате, обвиняемая в течении трёх месяцев незаконно получала ежемесячные выплаты на общую сумму более 41 тысячи рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд, сообщает облМВД.