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Сызранка 3 месяца получала незаконно пособие по безработице - более 41 тысячи рублей

25 марта 2021 12:38
69
Сызранка 3 месяца получала незаконно пособие по безработице - более 41 тысячи рублей

Ранее не судимая 33-летняя жительница Сызранского района была зарегистрирована в Центре занятости в качестве безработной. 

По данным правоохранителей, получая пособие по безработице, она умолчала о факте трудоустройства в одну из Тольяттинских организаций, что должно было бы повлечь за собой прекращение выплат. В результате, обвиняемая в течении трёх месяцев незаконно получала ежемесячные выплаты на общую сумму более 41 тысячи рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд, сообщает облМВД.

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