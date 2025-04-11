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Сызранец, выпив с малознакомым, лишился телефона и денег

11 апреля 2025 09:35
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Сызранец, выпив с малознакомым, лишился телефона и денег

В феврале текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратился местный житель. Мужчина сообщил о пропаже сотового телефона стоимостью 12 тысяч рублей и банковской карты, с которой уже успели списать около 6 тысяч рублей за покупки, которые он не совершал.

Со слов местного жителя сотрудники полиции установили, что пропажу телефона и банковской карты он обнаружил накануне обращения, проснувшись во дворе дома по ул. Локомобильной после распития спиртных напитков в своём автомобиле с малознакомым мужчиной.  амостоятельные попытки вернуть имущество не увенчались успехом, и мужчина обратился за помощью в полицию.

Изучив собранный материал, сотрудники уголовного розыска предположили, что к хищению причастен ранее судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков местный житель 1982 года рождения. В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили его местонахождение и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.  

Задержанный в совершении противоправного деяния признался и пояснил оперуполномоченным, что, дождавшись, когда его новый знакомый уснет после совместного распития алкоголя, решил похитить телефон, чтобы продать. Как выяснили полицейские, похищенный гаджет он отдал прохожему за 2 тысячи рублей, а расплатившись чужой банковской картой за алкоголь и табачные изделия - избавился от пластика.  

Уголовные дела направлены в суд для принятия решения по существу. 

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