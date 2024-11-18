Сызранец украл непристегнутый велосипед из подъезда

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В дежурную часть отдела полиции «Юго-Западный» МУ МВД России «Сызранское» обратился за помощью местный житель 1985 года рождения, который сообщил, что из подъезда дома был похищен, принадлежавший ему, велосипед. Материальный ущерб потерпевший оценил на сумму более 5 000 рублей.

В ходе опроса потерпевший предоставил полицейским подробное описание и документы транспортного средства и пояснил, что велосипед хранился на лестничной площадке и не был пристегнут страховочным тросом.

Через несколько дней в ходе засадных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника при попытке сбыть похищенное транспортное средство в одном из комиссионных магазинов города.

Мужчину доставили в Отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе ранее судимый за кражу и грабеж 23-летний местный житель признался в хищении чужого имущества и пояснил, что решил присвоить чужое имущество, когда увидел, что велосипед не был пристегнут запирающим устройством.

В настоящее время расследование продолжается. Велосипед в ближайшее время будет возвращен законному владельцу.