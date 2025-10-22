Сызранец сорвал с шеи 69- летней местной жительницы золотую цепочку с крестиком и скрылся

100

В Сызрани в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в совершении грабежа, который сорвал с шеи 69- летней местной жительницы золотую цепочку с крестиком и скрылся. Женщина обратилась с заявлением в полицию, оценив материальный ущерб около 20 тысяч рублей.

Оперативный дежурный уточнил у заявительницы приметы нападавшего, описание похищенных ювелирных изделий, направление, в котором скрылся злоумышленник и направил на место происшествия следственно-оперативную группу. Прибывшие по указанному адресу полицейские изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения расположенных на пути следования разыскиваемого, опросили свидетелей, собрали показания очевидцев. При отработке мест возможного сбыта похищенного сотрудники уголовного розыска отдела полиции обнаружили залоговые документы на похожие ювелирные изделия и предположили, что к совершению преступления может быть причастен ранее судимый за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и неуплату алиментов 30-летний местный житель.

Полицейские установили его местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил оперуполномоченным, что продал похищенное имущество в комиссионный магазин за 13 тысяч 700 рублей, которые потратил на личные нужды и погашение долгов.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» 30-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж», уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу. В ходе предварительного следствия подозреваемый принес свои извинения потерпевшей и полностью возместил материальный ущерб.