Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
Самарские и тольяттинские ниндзя борются за 5 млн рублей в шоу СТС
Около 200 человек собрались на пляже KIN.UP в Самаре, чтобы выпустить в Волгу более 20 000 мальков толстолобика и сазана
Сызранец сорвал с шеи 69- летней местной жительницы золотую цепочку с крестиком и скрылся
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
Минцифры Самарской области запустило чат-бот "Карта жителя Самарской области"
22 октября 2025 13:46
В Сызрани в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в совершении грабежа, который сорвал с шеи 69- летней местной жительницы золотую цепочку с крестиком и скрылся. Женщина обратилась с заявлением в полицию, оценив материальный ущерб около  20 тысяч рублей.

Оперативный дежурный уточнил у заявительницы приметы нападавшего, описание похищенных ювелирных изделий,  направление, в котором  скрылся злоумышленник и направил на место происшествия следственно-оперативную группу. Прибывшие по указанному адресу полицейские изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения расположенных на пути следования разыскиваемого, опросили свидетелей, собрали показания очевидцев.  При отработке мест возможного сбыта похищенного сотрудники уголовного розыска отдела полиции обнаружили залоговые документы на похожие ювелирные изделия и предположили, что к совершению преступления может быть причастен  ранее судимый за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и неуплату алиментов 30-летний местный житель.

Полицейские установили его местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил оперуполномоченным, что продал похищенное имущество в комиссионный магазин за 13 тысяч 700 рублей, которые потратил на личные нужды и погашение долгов.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» 30-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж», уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.  В ходе предварительного следствия подозреваемый принес свои извинения потерпевшей и полностью возместил материальный ущерб.

