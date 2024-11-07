Сызранец незаконно ловил раков

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Отделом дознания Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

В середине сентября 2024 года в ходе рейдовых мероприятий сотрудники Сызранского ЛО МВД России транспорте в акватории реки Волги Саратовского водохранилища задержали гражданина, незаконно добывающего раков.

Полицейскими установлено, что житель Приволжского района Самарской области, 1977 года рождения, организовал преступный промысел с использованием запрещенных орудий лова, а именно многозаходных ловушек. Злоумышленник, используя лодку с подвесным двигателем, установил тридцать семь ловушек и вернулся за уловом через неделю. К моменту появления правоохранителей он успел выловить 134 рака.

Сотрудниками полиции с места происшествия изъяты многозаходные ловушки, принадлежащие обвиняемому.

Раки выпущены в тот же день в естественную среду обитания.

С целью установления ущерба и принятия процессуального решения сотрудниками отдела дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте было назначено проведение ихтиологической экспертизы. Установлено, что своими незаконными действиями браконьер причинил ущерб стабильности окружающей среды и природоресурсному потенциалу Самарской области на сумму более 30 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы на срок до двух лет.