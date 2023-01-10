Свыше 300 тысяч жителей Самарской области с начала года не пустили за границу из-за долгов

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Свыше 300 тысяч жителей Самарской области с начала года были ограничены судебными приставами в праве выезда за пределы Российской Федерации.

На конец 2022 года покинуть пределы России не могли более 150 тысяч жителей Самарской области из-за накопившихся задолженностей. Всего с начала года в отношении должников из Самары, Тольятти, Сызрани и других городов и сел губернии судебными приставами вынесено свыше 326 тысяч постановлений об ограничении их в праве выезда за пределы Российской Федерации. При этом около 8 тысяч таких постановлений вынесены в отношении должников по алиментным обязательствам.

Благодаря применению ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации, региональным судебным приставам удалось взыскать задолженность на общую сумму в почти 798 миллионов рублей, из которых более 8 миллионов — задолженность по алиментам.

Сумма долга при которой ограничивают выезд за пределы нашей страны в настоящий момент составляет 30 тысяч рублей. Однако по социально важным категориям исполнительных производств, таким как алименты, «невыездной порог» остался на прежнем уровне и составляет 10 тысяч рублей.