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Свыше 1600 иностранных граждан с начала года выдворили за пределы РФ из Самарской области

9 октября 2024 13:08
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Свыше 1600 иностранных граждан с начала года выдворили за пределы РФ из Самарской области

Судебные приставы ГУФССП России по Самарской области выдворили за пределы страны с начала года 1644 иностранца, нарушивших законодательство Российской Федерации.

Судебные приставы Самарской области продолжают работу по выдворению иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации незаконно. Всего за прошедшую неделю сотрудники Службы препроводили из Центра временного содержания иностранных граждан до пункта пропуска через государственную границу 47 нелегальных мигрантов.

Причиной отправки граждан из бывших союзных республик обратно на родину стало нарушение законодательства Российской Федерации. В частности, отправились домой те иностранцы, которые по истечению 90 суток были обязаны покинуть страну, но самостоятельного этого не сделали, а продолжили находиться и работать на территории Самарской области незаконно. Вернуться домой помогли им судебные приставы.

Всего с начала 2024 года сотрудниками ГУФССП России по Самарской области за пределы нашей страны выдворено 1 644 иностранных гражданина. При этом въезд на территорию Российской Федерации в ближайшие пять лет для выдворенных граждан будет закрыт.

Теги: Судебные приставы

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