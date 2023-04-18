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Судебный пристав в Самаре спас из огня пожилых жильцов частного дома

18 апреля 2023 12:27
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Судебный пристав в Самаре спас из огня пожилых жильцов частного дома

Во время отпуска судебный пристав по ОУПДС Промышленного района г. Самары спас из огня пожилую пару.

Свой  отпуск судебный пристав по ОУПДС Александр Лушников решил провести в деревне. По пути молодой человек увидел черный дым. Решив проверить, что происходит, Александр направился в ту сторону. Приехав на место, судебный пристав увидел, что горит частный дом. Не раздумывая, молодой человек бросился спасать живущих в доме.

Выведя бабушку с дедушкой из горящего дома, Александр поинтересовался их самочувствием. Убедившись, что пожилые люди чувствуют себя удовлетворительно, молодой человек уточнил у них есть ли в доме газовые баллоны, которые могут стать причиной взрыва, и где у них лежат документы, которые необходимо забрать из огня. Вернувшись в дом, Александр взял необходимые вещи и, на всякий случай, проверил комнаты на наличие других жильцов. Удостоверившись, что в помещении больше никого нет судебный пристав покинул его.

После того, как люди находились в безопасности, Александр место пожара не оставил. До приезда пожарных он поливал дом водой, чтобы огонь не распространялся дальше, а после их прибытия оказывал посильную помощь в тушении.

Благодаря четким и слаженным действиям сотрудника ГУФССП России по Самарской области при пожаре удалось как спасти жизни людей, так и избежать распространения огня на другие жилые объекты.

Теги: Судебные приставы

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