Судебный пристав в Самаре спас из огня пожилых жильцов частного дома

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Во время отпуска судебный пристав по ОУПДС Промышленного района г. Самары спас из огня пожилую пару.

Свой отпуск судебный пристав по ОУПДС Александр Лушников решил провести в деревне. По пути молодой человек увидел черный дым. Решив проверить, что происходит, Александр направился в ту сторону. Приехав на место, судебный пристав увидел, что горит частный дом. Не раздумывая, молодой человек бросился спасать живущих в доме.

Выведя бабушку с дедушкой из горящего дома, Александр поинтересовался их самочувствием. Убедившись, что пожилые люди чувствуют себя удовлетворительно, молодой человек уточнил у них есть ли в доме газовые баллоны, которые могут стать причиной взрыва, и где у них лежат документы, которые необходимо забрать из огня. Вернувшись в дом, Александр взял необходимые вещи и, на всякий случай, проверил комнаты на наличие других жильцов. Удостоверившись, что в помещении больше никого нет судебный пристав покинул его.

После того, как люди находились в безопасности, Александр место пожара не оставил. До приезда пожарных он поливал дом водой, чтобы огонь не распространялся дальше, а после их прибытия оказывал посильную помощь в тушении.

Благодаря четким и слаженным действиям сотрудника ГУФССП России по Самарской области при пожаре удалось как спасти жизни людей, так и избежать распространения огня на другие жилые объекты.