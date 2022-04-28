Судебные приставы задержали напавшего на девушку у здания суда в Отрадном

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Во время дежурства на пропускном посту Отрадненского городского суда судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов услышали просьбу о помощи. По камерам видеонаблюдения молодые люди быстро установили откуда доносился крик. Недалеко от входа в здание суда мужчина схватил девушку. Та явно испытывала болевые ощущения и просила о помощи.

Не раздумывая сотрудники Службы выбежали на улицу для пресечения противоправных действий. Судебные приставы потребовали от молодого человека прекратить насильственные действия, но тот не среагировал, после чего в отношении него была применены физическая сила и надеты наручники.

Девушке была оказана помощь, а виновник беспорядка был передан прибывшим сотрудникам полиции.