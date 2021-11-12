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Судебные приставы взыскали с предприятия в Самаре долг по налогам в 58 млн рублей

12 ноября 2021 09:55
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Судебные приставы взыскали с предприятия в Самаре долг по налогам в 58 млн рублей

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре было возбуждено 8 исполнительных производств о взыскании с одного из предприятий долга по налогам в 58 миллионов рублей.

Судебным приставом организация была предупреждена о применении в отношении нее мер принудительного характера в соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Несмотря на полученные предупреждения, к погашению задолженности должник не приступил.

    В рамках исполнительных производств судебным приставом вынесены постановления о запрет на регистрационные действия в отношении автотранспортных средств, находящихся на балансе компании, о запрете на внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, а также направлены запросы об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках.

Принятые судебным приставом-исполнителем меры побудили должника-организацию к полному погашению имеющейся задолженности. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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