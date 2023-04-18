Судебные приставы восстановили трудовые права работников самарского ресторана

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Судебные приставы Ленинского района г. Самары обязали владельца сети ресторанов заключить с четырьмя работниками предприятия общественного питания трудовые договоры и перечислить в налоговую службу и пенсионный фонд обязательные взносы за каждого из них.

Работники предприятия обратились в суд с исковым заявлением к владельцу сети ресторанов и точек быстрого питания, в котором просили обязать работодателя восстановить нарушенные в отношении них трудовые права. Суд установил, что работодатель не оформил с сотрудниками трудовые договоры, в связи с чем постановил обязать владельца сети ресторанов восстановить нарушенные права работников и внести в трудовую книжку каждого из них запись о приеме на работу. Исполнительные документы поступили на исполнение в отделение судебных приставов Ленинского района г. Самары.

Судебный пристав-исполнитель уведомил руководство компании о возбуждении исполнительных производств и предупредил, что за неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Должник-организация во избежание привлечения к ответственности заключил с работниками ресторанами трудовые договоры, внес в трудовые книжки записи о трудоустройстве, а также перечислил в налоговую службу и пенсионный фонд обязательные взносы. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.