Судебные приставы в Самарской области оказали содействие в установлении 220 лиц, находящихся в розыске

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Судебные приставы по ОУПДС Самарской области за 11 месяцев 2021 года предотвратили пронос почти 27 тысяч запрещенных предметов и выявили 220 граждан, находящихся в розыске.

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов ежедневно несут службу в 51 здании суда. Их задача следить за безопасностью работников и участников судебных заседаний, предотвращая любые противоправные действия. С начала 2021 года судебные приставы по ОУПДС за неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по ОУПДС к административной ответственности по ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов» привлекли к административной ответственности 485 граждан.

В должностные обязанности судебных приставов по ОУПДС входит также обеспечение безопасности судебных приставов и участников исполнительных действий. Так в отношении граждан, препятствующих законной деятельности сотрудников Службы по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов в соответствии со ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов» составлено свыше 710 административных протоколов.

Также судебными приставами по ОУПДС оказывается содействие органам дознания, следствия и суда. В результате работы сотрудников Службы с начала 2021 года установлено место нахождения 220 лиц, находящихся в розыске.