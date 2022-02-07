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Судебные приставы в Самаре помогли рабочим попасть в квартиру, чтобы устранить течь

7 февраля 2022 10:09
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Судебные приставы в Самаре помогли рабочим попасть в квартиру, чтобы устранить течь

    Судебные приставы Куйбышевского района помогли рабочим попасть в квартиру, в которой требовался ремонт канализационной системы. 

    Жительница многоквартирного дома неоднократно обращалась к своему соседу,  живущему этажом выше, с просьбой предпринять какие-либо действия по устранению разрушения тройника канализационной трубы, проложенной в его собственной квартире. Ведь от последствий данной ситуации в ее квартире на одной из стен образовалась течь. Проблема не решалась  год. Тогда женщина обратилась в суд, который удовлетворил требование о предоставлении доступа в жилое помещение. 

    В отделении судебных приставов Куйбышевского района, на исполнение поступил исполнительный лист с требование обязать жителя проблемной квартиры обеспечить ремонтной бригаде доступ к трубам. Мужчина о необходимости исполнения решения суда был предупрежден, но  настойчиво продолжал игнорировать  ремонтников. За неисполнение судебного решения в установленный срок в отношении собственника квартиры было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. 

    Судебный пристав совместно с представителем взыскателя и специалистами ремонтной организации осуществили выход на место проведения исполнительных действий. Сотрудники Службы обеспечили ремонтной бригаде доступ в квартиру для устранения аварии. Специалисты восстановили канализационную систему, а у соседки, проживающей снизу, больше не будет проблем с течью в квартире. 

Теги: Судебные приставы

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