Судебные приставы в Самаре помогли рабочим попасть в квартиру, чтобы устранить течь

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Судебные приставы Куйбышевского района помогли рабочим попасть в квартиру, в которой требовался ремонт канализационной системы.

Жительница многоквартирного дома неоднократно обращалась к своему соседу, живущему этажом выше, с просьбой предпринять какие-либо действия по устранению разрушения тройника канализационной трубы, проложенной в его собственной квартире. Ведь от последствий данной ситуации в ее квартире на одной из стен образовалась течь. Проблема не решалась год. Тогда женщина обратилась в суд, который удовлетворил требование о предоставлении доступа в жилое помещение.

В отделении судебных приставов Куйбышевского района, на исполнение поступил исполнительный лист с требование обязать жителя проблемной квартиры обеспечить ремонтной бригаде доступ к трубам. Мужчина о необходимости исполнения решения суда был предупрежден, но настойчиво продолжал игнорировать ремонтников. За неисполнение судебного решения в установленный срок в отношении собственника квартиры было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Судебный пристав совместно с представителем взыскателя и специалистами ремонтной организации осуществили выход на место проведения исполнительных действий. Сотрудники Службы обеспечили ремонтной бригаде доступ в квартиру для устранения аварии. Специалисты восстановили канализационную систему, а у соседки, проживающей снизу, больше не будет проблем с течью в квартире.