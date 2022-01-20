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Судебные приставы Тольятти добились демонтажа незаконного торгового павильона

20 января 2022 11:07
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Судебные приставы Тольятти добились демонтажа незаконного торгового павильона

В ходе проверки земельных участков в Центральном районе г. Тольятти был обнаружен самовольно возведенный торговый павильон. Мужчина в нарушение действующего законодательства договор аренды земельного участка не заключал. Администрация города обратилась в суд с требованием обязать освободить участок от торгового объекта. Рассмотрев материалы дела, судом вынесено решение об обязании мужчины произвести демонтаж торгового павильона, занимающего земельный участок площадью 12 кв.м. Исполнительный лист направлен на исполнение в отделение судебных приставов Центрального района г. Тольятти.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил должнику требование об исполнении решения суда в добровольном порядке. Также владельца торгового павильона предупредили о применении в отношении него мер принудительного характера и об административной ответственности за неисполнение решения суда. В связи с тем, что должник добровольно не исполняла требование исполнительного документа, судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и установлен срок для исполнения решения суда.

Принятые судебным приставом меры помогли должнику осознать, что, не исполняя решение суда, он лишь усугубляет ситуацию. После этого мужчина самостоятельно произвел демонтаж торгового павильона и освободил незаконно занимаемый земельный участок  площадью 12 кв.м. от незаконно установленного объекта.

 

   

Теги: Судебные приставы

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