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Судебные приставы спасли жительницу Новокуйбышевска от обрушения потолка

8 апреля 2022 10:21
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Судебные приставы спасли жительницу Новокуйбышевска от обрушения потолка

Жительница г. Новокуйбышевска решила провести капитальный ремонт в своей квартире, правда задуманную перепланировку согласовывать она ни с кем не стала. В результате проведения работ у живущей под ней соседки провис потолок. Возможность его обрушения стала реальной. Появилась угроза жизни и здоровью женщины.

Жительница пострадавшей от ремонта квартиры обратилась в управляющую компанию, а та, в свою очередь, с заявлением — в суд, где после рассмотрения всех доводов было принято решение обязать устроительницу перепланировки вернуть все в прежнее состояние. Исполнительный документ был передан на исполнение в отделение судебных приставов
г. Новокуйбышевска.

Должница была уведомлена о возбужденном в отношении нее исполнительном производстве и мерах принудительного исполнения, которые могут быть применены к ней в соответствии с требованиями Федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Однако и после этих доводов женщина продолжал уклоняться от исполнения решения суда. Тогда судебным приставом-исполнителем в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. 

Принятые судебными приставами меры образумили должницу. Женщина привела квартиру в прежнее состояние. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

 

Теги: Судебные приставы

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