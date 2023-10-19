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Судебные приставы Шигонского района помогли бывшим супругам поделить имущество

19 октября 2023 10:55
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Судебные приставы Шигонского района помогли бывшим супругам поделить имущество

Бытовая техника, кухонный гарнитур, автомобиль, мебель и общий вклад в кредитной организации — вот неполный список того, что не удалось поделить супругам после развода. Судебные приставы Шигонского района Самарской области помогли бывшей семейной паре урегулировать конфликт.

Супруги не смогли мирно поделить имущество после развода. Женщине пришлось обратиться в суд, который принял решение удовлетворить ее исковые требования. В рамках судебного заседания было принято решение обязать мужчину передать бывшей супруге  кухонный гарнитур, газовую плиту, два холодильника, телевизор, стиральную машину, пылесос, мебель и денежные средства в размере свыше 500 тысяч рублей, хранящиеся на совместном счету. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Шигонского района Самарской области.

Судебные приставы предупредили мужчину о необходимости исполнения решения суда, а также о том, что препятствие к его исполнению является административным правонарушением. Несвоевременное исполнение судебного акта привело к тому, что в отношении мужчины было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Кроме этого, его ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Полученные предупреждения, а также наложенные ограничения побудили мужчину к исполнению решения суда. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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