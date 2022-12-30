Судебные приставы Самарской области примирили бывших супругов

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Счастливо закончилась история мальчика из Большечерниговского района Самарской области, который теперь беспрепятственно может видеться со своей матерью. Судебным приставам удалось убедить отца помириться с бывшей супругой, позволить ей на равных воспитывать сына, который нуждается в материнской любви и заботе.

В отделении судебных приставов Большечерниговского района Самарской области находилось исполнительное производство, касающееся порядка общения сына с матерью. Последняя живет в городе и воспитывает еще одного ребенка, но беспрепятственно видеться с сыном, проживающим в поселке, не может из-за агрессивно настроенных родственников экс-супруга.

Судебные приставы совместно с представителями полиции, психологами выехали по месту проживания отца, чтобы убедить его в необходимости исполнения решения суда и не чинить препятствий матери в общении с сыном. Попытка вразумить отца оказалось безуспешной. Тогда судебный пристав-исполнитель вызвала бывших супругов на прием в отделение. Сотрудник Службы порекомендовал объективно оценить ситуацию и исключить третьих лиц из семейного конфликта. Поговорила с отцом, объяснив ему важность участия матери в становлении ребенка как личности. Мужчина согласился с судебным приставом и признал, что ребенку необходима материнская забота. Экс-супруги помирились и ребенок воссоединился с матерью.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.