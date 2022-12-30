Я нашел ошибку
Главные новости:
Объяснена «странность» инфляции в России
Объяснена «странность» инфляции в России
Почти 100 граммов героина изъяли у наркозакладчика в Похвистнево
Почти 100 граммов героина изъяли у наркозакладчика в Похвистнево
Мантуров: серийное производство МС-21 с российскими двигателями начнется в 2025 году
В онлайн-этап конкурса «Лига Лекторов» прошли 22 участника из Самарской области
В онлайн-этап конкурса «Лига Лекторов» прошли 22 участника из Самарской области
За год в Общественном центре Сбера было реализовано более 400 ESG-инициатив
За год в Общественном центре Сбера было реализовано более 400 ESG-инициатив
Известный модельер Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 года
Известный модельер Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 года
Судебные приставы Самарской области примирили бывших супругов
Судебные приставы Самарской области примирили бывших супругов
Самарцы определились со списком фильмов и сериалов, которые будут смотреть на новогодних каникулах
Самарцы определились со списком фильмов и сериалов, которые будут смотреть на новогодних каникулах
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.98
0.65
EUR 76.08
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей
В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Судебные приставы Самарской области примирили бывших супругов

30 декабря 2022 09:54
53
Судебные приставы Самарской области примирили бывших супругов

Счастливо закончилась история мальчика из Большечерниговского района Самарской области, который теперь беспрепятственно может видеться со своей матерью. Судебным приставам удалось убедить отца помириться с бывшей супругой, позволить ей на равных  воспитывать сына, который нуждается в материнской любви и заботе.

В отделении судебных приставов Большечерниговского района Самарской области находилось исполнительное производство, касающееся порядка общения сына с матерью. Последняя живет в городе и воспитывает еще одного ребенка, но беспрепятственно видеться с сыном, проживающим в поселке, не может из-за агрессивно настроенных родственников экс-супруга.

Судебные приставы совместно с представителями полиции, психологами выехали по месту проживания отца, чтобы убедить его в необходимости исполнения решения суда и не чинить препятствий матери в общении с сыном. Попытка вразумить отца оказалось безуспешной. Тогда судебный пристав-исполнитель вызвала бывших супругов на прием в отделение. Сотрудник Службы порекомендовал объективно оценить ситуацию и исключить третьих лиц из семейного конфликта. Поговорила с отцом, объяснив ему важность участия матери в становлении ребенка как личности. Мужчина согласился с судебным приставом и признал, что ребенку необходима материнская забота. Экс-супруги помирились и ребенок воссоединился с матерью.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пострадавшему в ДТП самарцу возмещен моральный вред
29 декабря 2022, 10:15
Пострадавшему в ДТП самарцу возмещен моральный вред
Автомобиль нанес удар по мужчине с ребенком, переходящему дорогу по пешеходному переходу. Происшествия
293
В Самаре у алиментщика, находящегося в розыске, арестовали автомобиль
28 декабря 2022, 12:52
В Самаре у алиментщика, находящегося в розыске, арестовали автомобиль
Нерадивый отец задолжал своему ребенку 300 тысяч рублей. Происшествия
365
Благодаря судебным приставам мужчина-инвалид получил квартиру в Самаре
27 декабря 2022, 11:47
Благодаря судебным приставам мужчина-инвалид получил квартиру в Самаре
Мужчина простоял в очереди несколько лет и никак не мог получить в пользование благоустроенное жилое помещение. Общество
508
В центре внимания
Появилось расписание работы самарских больниц в новогодние праздники
29 декабря 2022  13:18
Появилось расписание работы самарских больниц в новогодние праздники
408
Что изменится в жизни россиян с 1 января
29 декабря 2022  11:52
Что изменится в жизни россиян с 1 января
313
В дневную смену службы благоустройства привлекут к уборке Самары порядка 3,5 тысяч человек
29 декабря 2022  10:40
В дневную смену службы благоустройства привлекут к уборке Самары порядка 3,5 тысяч человек
1192
Перед Новым годом в Самару пришел снег.
29 декабря 2022  10:34
Перед Новым годом в Самару пришел снег
339
В Самарской области ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы
29 декабря 2022  10:25
В Самарской области ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы
304
Весь список