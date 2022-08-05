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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Судебные приставы региона с начала года отправили домой свыше ста иностранцев

5 августа 2022 09:50
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Судебные приставы региона с начала года отправили домой свыше ста иностранцев

 За прошедшую неделю судебными приставами региона на родину были отправлены 4 иностранных гражданина из бывших союзных республик. Всего же с начала 2022 года сотрудники Службы препроводили за пределы Российской Федерации свыше 130 граждан из стран ближнего зарубежья, из которых 56 уехали за свой счет. 

Мигранты могут въехать в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания, гражданам необходимо либо официально продлить срок своего нахождения в России, либо добровольно покинуть страну. Не делая этого, они нарушают правила пребывания на территории Российской Федерации.

Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России. Более того, граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее, чем через 5 лет.

 

Теги: Судебные приставы

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