Судебные приставы помогли взыскать заработную плату в Самаре

Судебные приставы Советского района г. Самары взыскали долг по заработной плате в пользу сотрудника организации по продаже стройматериалов.

Бывший сотрудник одной из организаций недополучил после увольнения порядка 100 тысяч рублей. Работодатель обязался выплатить заработную плату за несколько месяцев, однако обещание своё не сдержал. За справедливостью мужчина обратился в суд, который постановил произвести окончательный расчет и выплатить мужчине заработную плату вместе с компенсацией морального вреда.

Исполнительный лист о взыскании денежных средств поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. Руководство организации предупредили об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Кроме этого, судебным приставом было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника-организации.

Только после этого бывший работодатель рассчитался с мужчиной. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.