Судебные приставы помогли взыскать заработную плату в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
Самарские и тольяттинские ниндзя борются за 5 млн рублей в шоу СТС
Самарские и тольяттинские ниндзя борются за 5 млн рублей в шоу СТС
около 200 человек собрались на пляже KIN.UP в Самаре, чтобы выпустить в Волгу более 20 000 мальков толстолобика и сазана
Около 200 человек собрались на пляже KIN.UP в Самаре, чтобы выпустить в Волгу более 20 000 мальков толстолобика и сазана
Сызранец сорвал с шеи 69- летней местной жительницы золотую цепочку с крестиком и скрылся
Сызранец сорвал с шеи 69- летней местной жительницы золотую цепочку с крестиком и скрылся
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
Минцифры Самарской области запустило чат-бот "Карта жителя Самарской области"
Минцифры Самарской области запустило чат-бот "Карта жителя Самарской области"
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.35
-0.01
EUR 94.67
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Судебные приставы помогли взыскать заработную плату в Самаре

22 октября 2025 10:49
164
Судебные приставы помогли взыскать заработную плату в Самаре

 

Судебные приставы Советского района г. Самары взыскали долг по заработной плате в пользу сотрудника организации по продаже стройматериалов.

Бывший сотрудник одной из организаций недополучил после увольнения порядка 100 тысяч рублей. Работодатель обязался выплатить заработную плату за несколько месяцев, однако обещание своё не сдержал. За справедливостью мужчина обратился в суд, который постановил произвести окончательный расчет и выплатить мужчине заработную плату вместе с компенсацией морального вреда.

Исполнительный лист о взыскании денежных средств поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. Руководство организации предупредили об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Кроме этого, судебным приставом было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника-организации.

Только после этого бывший работодатель рассчитался с мужчиной. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С самарца взыскали уголовный штраф за призыв к терроризму
21 октября 2025, 18:48
С самарца взыскали уголовный штраф за призыв к терроризму
Судебный пристав разъяснил, что в случае неуплаты штрафа в суд будет направлено представление о его замене другим видом наказания. Происшествия
301
Соседская ссора в Самаре закончилась выплатой многотысячного долга
20 октября 2025, 10:58
Соседская ссора в Самаре закончилась выплатой многотысячного долга
Молодой парень нанес сделавшему замечание мужчине несколько ударов по голове, тем самым причинив тяжкий вред здоровью. Происшествия
463
Судебные приставы разыскали должника по алиментам в Сергиевском районе
17 октября 2025, 11:32
Судебные приставы разыскали должника по алиментам в Сергиевском районе
Мужчину разыскали по новому адресу и предупредили о грозящей ему уголовной ответственности. Происшествия
486
В центре внимания
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
22 октября 2025  13:31
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
101
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
22 октября 2025  12:34
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
109
Самарские должники уже начали получать жёлтые уведомления о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения
22 октября 2025  10:44
Самарские должники уже начали получать жёлтые уведомления о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения
256
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
21 октября 2025  15:51
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
300
в Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
21 октября 2025  13:29
В Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
268
Весь список