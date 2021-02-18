Судебные приставы помогли взыскать ущерб с мошенника из Тольятти

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В Самарской области судебные приставы помогли жительнице соседнего региона получить компенсацию за ущерб, причиненный мошенническими действиями. Сумма долга составила 74 тысячи рублей.

Жительница г. Екатринбурга обратилась в суд за возмещением ущерба, причиненного ей мужчиной, признанным виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4

ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования»). Приговор вступил в законную силу. Суд исковые требования удовлетворил и обязал виновника выплатить пострадавшей стороне компенсацию в размере 74 тысяч рублей. Исполнительный лист о взыскании материального ущерба поступил на исполнение в отделение судебных приставов № 1 Автозаводского района г. Тольятти.

Судебным приставом-исполнителем должник предупрежден о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Также мужчина уведомлен о возможности применения к нему мер принудительного характера, таких как взыскание исполнительского сбора в соответствии со ст. 112 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Несмотря на то, что судебный пристав-исполнитель должника обо всем проинформировал, добровольно мужчина задолженность не погасил. В связи с этим в отношении него вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в регистрирующие органы и кредитные организации направлены запросы об установлении имущественного положения должника. В результате полученных ответов стало известно, что у мужчины имеются открытые расчетные счета. Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в кредитной организации.

Задолженность перед жительницей г. Екатеринбурга полностью погашена.