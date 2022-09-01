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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Судебные приставы помогли восстановить трудовые права самарца

1 сентября 2022 10:52
117
Судебные приставы помогли восстановить трудовые права самарца

 

Благодаря слаженной работе судебных приставов Советского района г. Самары работодатель внес в трудовую книжку бывшего сотрудника записи о приеме на должность и об увольнении работника. 

С исковым заявлением о восстановлении трудовых прав в суд обратился бывший работник компании, занимающейся производством строительных материалов. В нем мужчина просил обязать работодателя внести в трудовую книжку соответствующие записи  и информацию о дате приема на работу. Выслушав мнения сторон, суд признал нарушение Трудового кодекса Российской Федерации и  удовлетворил исковые требования гражданина. 

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. Судебный пристав вручил представителю организации постановление о возбуждении исполнительного производства, а также предупредил об ответственности, грозящей руководству компании в случае уклонения от исполнения решения суда в установленный законом срок. 

Не желая быть привлеченным к ответственности, руководство пригласило бывшего сотрудника на беседу, после чего в его трудовую книжку были внесены записи о приеме на должность и об увольнении. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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