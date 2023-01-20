Судебные приставы помогли самарцу вселиться в унаследованную часть квартиры

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Судебные приставы Ленинского района г. Самары убедили женщину передать ключи от жилого помещения мужчине, который является владельцем доли в шестикомнатной квартире.

Женщина отказывалась впускать собственника в квартиру и предоставлять от нее дубликаты ключей. Сменив входную дверь и поставив замок, жительница г. Самары надеялась, что таким образом избавится от соседа, претендующего на часть жилплощади. Мужчина, убедившись, что добровольно в квартиру его не пустят, обратился в суд. «Служители Фемиды» его требование о вселении в жилое помещение удовлетворили и обязали женщину не чинить соседу препятствий.

На основании исполнительного документа в отделении судебных приставов Ленинского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство. Женщине был вручен соответствующий документ с требованием исполнить решение суда в установленный законом срок. Кроме того, ее предупредили, что за игнорирование требований сотрудников органов принудительного исполнения к ней могут быть применены меры принудительного взыскания. Нежелание делить жилплощадь с еще одним собственником квартиры привело к тому, что в отношении должницы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Осознав, что конфликт лучше урегулировать мирным путем, женщина передала ключи владельцу доли и пообещала больше не мешать его проживанию в квартире.