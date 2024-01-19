Судебные приставы помогли доставить четверых больных туберкулезом в Приволжском районе в диспансер

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Под контролем судебных приставов Приволжского района Самарской области четверо мужчин, умышленно уклоняющиеся от лечения опасного инфекционного заболевания, доставлены в противотуберкулезный диспансер.

Решение о принудительной госпитализации местных жителей было вынесено судом. Исполнительные производства были возбуждены в отделении судебных приставов Приволжского района Самарской области.

Должники отказывались от лечения и скрывались от сотрудников Службы, тем самым подвергая опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Судебные приставы установили фактическое местонахождение больных туберкулезом. При соблюдении санитарно-эпидемиологических правил мужчин доставили в Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер, где они в настоящий момент проходят лечение.

Судебный пристав окончил исполнительные производства фактическим исполнением.