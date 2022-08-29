Судебные приставы побудили тольяттинский завод расплатиться с долгами по налогам

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Одно из тольяттинских предприятий накопило долг по налогам в размере более 1,4 миллиона рублей. Судебные приставы Комсомольского района г. Тольятти добились его полного погашения.

В отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти было возбуждено несколько исполнительных производств, предметом которых являлось взыскание с тольяттинского завода налогового долга в размере более 1,4 млн рублей. Судебным приставом-исполнителем руководству предприятия были вручены копии постановлений о возбуждении.

В рамках исполнительных производств сотрудник Службы уведомил представителей завода о том, что несвоевременное исполнение решение суда может грозить применением мер принудительного характера в соответствии с Федеральным законом №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», что может привести завод к дополнительной финансовой нагрузке в виде исполнительского сбора.

Принятые судебным приставом-исполнителем меры побудили должника-организацию незамедлительно погасить имеющуюся задолженность. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.