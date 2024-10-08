Судебные приставы обязали организацию отремонтировать кровлю многоквартирного дома в Похвистнево

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В г. Похвистнево судебные приставы проконтролировали ремонт кровли многоквартирного дома.

Подрядная организация, обязанная в соответствии с договором произвести ремонт крыши, так и не приступала к устранению нарушений ее целостности. Не желая терпеть бездействия руководства организации, одна из собственниц квартиры обратилась за помощью в надзорный орган. По итогам проведенных экспертиз было установлено неудовлетворительное состояние кровли. Суд, рассмотрев материалы дела, обязал организацию произвести текущий ремонт крыши многоквартирного дома.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов г. Похвистнево. Руководство организации, зная о возбужденном исполнительном производстве, не приступало к началу работ. Тогда судебный пристав-исполнитель вынес в отношении руководства организации постановление о запрете по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и предупредил об уголовной ответственности. Чтобы не стать фигурантом уголовного дела, организация произвела ремонт кровли. Исполнительное производство окончено, решение суда исполнено.