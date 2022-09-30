Судебные приставы добились приведения в порядок скотомогильника в Клявлинском районе

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Скотомогильник, где производились захоронения павших животных, был бесхозным. Его несоответствие предъявляемым законодательством требований создавало непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей, возникновению различных заболеваний у человека и животных. Побудить ответственные лица привести скотомогильник в соответствие требованиям ветеринарно-санитарного законодательства смогли судебные приставы.

В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску в отношении ответственных лиц на основании решения суда было возбуждено исполнительное производство об обязании организовать мероприятия по оборудованию скотомогильника и приведению его в надлежащий вид. В соответствии с требованиями ветеринарно-санитарного законодательства территорию необходимо огородить глухим забором, а над самим скотомогильником обустроить навес. Также должны быть вырыта траншея, установлены вытяжная труба, плотно закрываемая крышка на отверстии скотомогильника. Помимо этого законодательство обязывает оборудовать помещения для вскрытия трупов животных и хранения инвентаря, дезинфицирующих средств.

Судебным приставом-исполнителем должнику было вручено требование об исполнении решения суда и установлен срок. Однако лицами, ответственными за приведение скотомогильника в порядок, не было проведено никаких работ по устройству объекта. Тогда сотрудником Службы было вынесено постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и вручено предупреждение по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Комплекс мер побудил должностных лиц, ответственных за скотомогильник, исполнить решение суда и оборудовать объект в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.