Судебные приставы добились приведения в порядок кровли детского сада в Самаре

92

Судебные приставы Кировского района г. Самары добились от подрядчика проведения работ по ремонту части кровли и установки снегозадержателей на крыше детского сада.

Руководство дошкольного учреждения пожаловалось организации, с которой был заключен договор подряда, на некачественную установку кровельных снегозадержателей. Так как поломка этих элементов представляет опасность для жизни и здоровья детей, руководство детского сада обратилось в суд.

Рассмотрев материалы дела, суд постановил, что бездействие подрядчика является неправомерным. Ответственных лиц обязали установить новые снегозадержатели на крыше и отремонтировать часть кровли. Исполнительный документ был направлен в отделение судебных приставов Кировского района г. Самары.

Сотрудником Службы неоднократно вручались требования об исполнении, но руководство компании решение суда исполнять не спешило. Тогда судебный пристав предупредил должника об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Только после этого работы по ремонту начались. В результате рабочими установлены кровельные снегозадержатели и отремонтирована часть крыши. Исполнительное производство окончено.