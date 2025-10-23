Я нашел ошибку
Главные новости:
Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште
Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште
В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие прописки
В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие прописки
квартиры с балконами и без них теперь стоят одинаково
Квартиры с балконами и без них теперь стоят одинаково
Подготовка к XIII Международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава» переходит в финальную стадию
Подготовка к XIII Международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава» переходит в финальную стадию
Судебные приставы добились приведения в порядок кровли детского сада в Самаре
Судебные приставы добились приведения в порядок кровли детского сада в Самаре
В Самаре начали играть в лапту!
В Самаре начали играть в лапту!
почти две трети жителей Самары дарят подарки коллегам
Почти две трети жителей Самары дарят подарки коллегам
1 380 000 рублей выманили мошенники у жительницы Тольятти
1 380 000 рублей выманили мошенники у жительницы Тольятти
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.65
0.3
EUR 94.75
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Судебные приставы добились приведения в порядок кровли детского сада в Самаре

23 октября 2025 13:33
92
Судебные приставы добились приведения в порядок кровли детского сада в Самаре

Судебные приставы  Кировского района г. Самары добились от подрядчика проведения работ по ремонту части кровли и установки снегозадержателей на крыше детского сада.

Руководство дошкольного учреждения пожаловалось организации, с которой был заключен договор подряда, на некачественную установку кровельных снегозадержателей. Так как поломка этих элементов представляет опасность для жизни и здоровья детей, руководство детского сада обратилось в суд.

Рассмотрев материалы дела, суд постановил, что бездействие подрядчика является неправомерным. Ответственных лиц обязали установить новые снегозадержатели на крыше и отремонтировать часть кровли. Исполнительный документ был направлен в отделение судебных приставов Кировского района г. Самары.

Сотрудником Службы неоднократно вручались требования об исполнении, но руководство компании решение суда исполнять не спешило. Тогда судебный пристав предупредил должника об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Только после этого работы по ремонту начались. В результате рабочими установлены кровельные снегозадержатели и отремонтирована часть крыши. Исполнительное производство окончено.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Судебные приставы помогли взыскать заработную плату в Самаре
22 октября 2025, 10:49
Судебные приставы помогли взыскать заработную плату в Самаре
Бывший сотрудник одной из организаций недополучил после увольнения порядка 100 тысяч рублей. Происшествия
345
С самарца взыскали уголовный штраф за призыв к терроризму
21 октября 2025, 18:48
С самарца взыскали уголовный штраф за призыв к терроризму
Судебный пристав разъяснил, что в случае неуплаты штрафа в суд будет направлено представление о его замене другим видом наказания. Происшествия
406
Соседская ссора в Самаре закончилась выплатой многотысячного долга
20 октября 2025, 10:58
Соседская ссора в Самаре закончилась выплатой многотысячного долга
Молодой парень нанес сделавшему замечание мужчине несколько ударов по голове, тем самым причинив тяжкий вред здоровью. Происшествия
506
В центре внимания
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
22 октября 2025  20:36
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
347
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
22 октября 2025  20:06
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
317
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
22 октября 2025  17:39
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
454
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
22 октября 2025  13:31
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
341
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
22 октября 2025  12:34
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
338
Весь список