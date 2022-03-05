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 Судебные приставы арестовали у отца-алиментщика из Самары «Ладу Приору» и «Nissan Teana»

5 марта 2022 09:45
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 Судебные приставы арестовали у отца-алиментщика из Самары «Ладу Приору» и «Nissan Teana»

Мужчина, обязанный по решению суда перечислять алименты в пользу своего несовершеннолетнего сына, должным образом не выполнял свои родительские обязательства. Судебные приставы отделения судебных приставов Советского района г. Самары в отношении жителя областной столицы возбудили исполнительное производство. Об установленных обязательствах и последствиях их неисполнения должника предупредили. Однако сумма, которую мужчина отправлял своему ребенку, в десятки раз меньше установленной судом. В результате недобросовестного исполнения своих родительских обязательств долг алиментщика перед сыном составил почти полмиллиона рублей. 

В рамках исполнительного производства сотрудниками отделения было установлено, что неплательщику на праве собственности принадлежат автомобили марки «Лада Приора» и «Nissan Teana». В ходе разыскных мероприятий местонахождение транспортных средств было установлено. Судебным приставом-исполнителем в отношении них составлены акты описи и ареста. 

Если должник не осознает необходимость погашения задолженности перед своим ребенком, то автомобили отправят на реализацию, а вырученные средства уйдут в счет долга по алиментам. 

 

Теги: Судебные приставы

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