 Судебные приставы арестовали у отца-алиментщика из Самары «Ладу Приору» и «Nissan Teana»

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Мужчина, обязанный по решению суда перечислять алименты в пользу своего несовершеннолетнего сына, должным образом не выполнял свои родительские обязательства. Судебные приставы отделения судебных приставов Советского района г. Самары в отношении жителя областной столицы возбудили исполнительное производство. Об установленных обязательствах и последствиях их неисполнения должника предупредили. Однако сумма, которую мужчина отправлял своему ребенку, в десятки раз меньше установленной судом. В результате недобросовестного исполнения своих родительских обязательств долг алиментщика перед сыном составил почти полмиллиона рублей.

В рамках исполнительного производства сотрудниками отделения было установлено, что неплательщику на праве собственности принадлежат автомобили марки «Лада Приора» и «Nissan Teana». В ходе разыскных мероприятий местонахождение транспортных средств было установлено. Судебным приставом-исполнителем в отношении них составлены акты описи и ареста.

Если должник не осознает необходимость погашения задолженности перед своим ребенком, то автомобили отправят на реализацию, а вырученные средства уйдут в счет долга по алиментам.