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Судебные приставы арестовали машину должницы из Тольятти

28 ноября 2022 10:31
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Судебные приставы арестовали машину должницы из Тольятти

Автоледи, выявленная во время рейдового мероприятия, отказалась оплачивать задолженность по штрафам ГИБДД. За долг в 235 тысяч рублей судебные приставы
 г. Тольятти арестовали ее автомобиль.

В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти в отношении женщины, неоднократно нарушившей правила дорожного движения, было возбуждено свыше 130 исполнительных производств на общую сумму в 151 тысячу рублей. Копии постановлений были вручены должнице, однако автоледи требования исполнительного документа проигнорировала.

В рамках исполнительных производств судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля должницы, а также, за нарушение сроков для добровольного погашения задолженности,  вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 85 тысяч рублей. Исполнительные производства были объединены судебным приставом в сводное.

Во время очередного рейдового мероприятия машина должницы была остановлена. Женщине предложили оплатить штраф на месте, но она отказалась. В результате автомобиль сотрудники Службы арестовали и отправили на специализированную стоянку.

Теперь автолюбительнице из г. Тольятти предстоит либо погасить задолженность в 235 тысяч рублей, либо расстаться с машиной, которая будет отправлена на принудительную реализацию.

Теги: Судебные приставы

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