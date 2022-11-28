Судебные приставы арестовали машину должницы из Тольятти

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Автоледи, выявленная во время рейдового мероприятия, отказалась оплачивать задолженность по штрафам ГИБДД. За долг в 235 тысяч рублей судебные приставы

г. Тольятти арестовали ее автомобиль.

В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти в отношении женщины, неоднократно нарушившей правила дорожного движения, было возбуждено свыше 130 исполнительных производств на общую сумму в 151 тысячу рублей. Копии постановлений были вручены должнице, однако автоледи требования исполнительного документа проигнорировала.

В рамках исполнительных производств судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля должницы, а также, за нарушение сроков для добровольного погашения задолженности, вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 85 тысяч рублей. Исполнительные производства были объединены судебным приставом в сводное.

Во время очередного рейдового мероприятия машина должницы была остановлена. Женщине предложили оплатить штраф на месте, но она отказалась. В результате автомобиль сотрудники Службы арестовали и отправили на специализированную стоянку.

Теперь автолюбительнице из г. Тольятти предстоит либо погасить задолженность в 235 тысяч рублей, либо расстаться с машиной, которая будет отправлена на принудительную реализацию.