Суд оправдал директора ДК им. Литвинова после гибели ребенка

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В Кировском районном суде огласили решение по уголовному делу директора ДК Литвинова Валерия Синцова. Обвинение считало, что из-за его халатности погиб 10-летний мальчик.

ДК имени Литвинова находится на площади Кирова. Его строили с 1958 по 1961 год по проекту московского архитектора Тарасова. В строительстве участвовали многочисленные коллективы цехов и участков завода «Прогресс» (50% объема работ завод взял на себя). Здание строилось под непосредственным контролем директора завода Виктора Яковлевича Литвинова, имя которого впоследствии присвоили дому культуры. Здание является памятником истории и культуры регионального значения.

Трагедия произошла 1 сентября 2019 года. По словам очевидцев, мальчик был на площади без взрослых. В какой-то момент он забрался на пьедестал колонны парадного фасада здания. Мраморная плита не выдержала его веса и откололась. Мальчик упал и ударился затылком об асфальт, а плита придавила его сверху. Удар тоже пришелся в область головы. Ребенок умер в машине скорой помощи.

По факту смерти мальчика возбудили уголовное дело. Фигурантом стал директор Дворца культуры Валерий Синцов. Его обвинили в халатности и бездействии. По версии следствия, директор с 2013 по 2019 год не организовал капитальный ремонт здания. Как считают следователи, фасад находился под угрозой разрушения, но там не установили никаких ограждений.

С предъявленными обвинениями Валерий Синцов не был согласен. Он сообщил, что несколько лет неоднократно пытался добиться финансирования на реставрацию ДК.

— С 2013 года ответственные лица несколько раз проверяли состояние ДК. Последний раз это делала компания «САМТОРЕС-М» в 2019 году. И парадный фасад всегда определяли как работоспособный, то есть не представляющий угрозы обрушения. И за все годы проверки показывали, что состояние здания не изменялось, — рассказал в суде Валерий Синцов.

По словам защитника обвиняемого, причиной падения плиты стало отсутствие под ней специальных крюков. Но из свидетельских показаний следовало, что обнаружить это заранее было невозможно.

В итоге суд вынес Валерию Синцову оправдательный приговор в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

К слову, сразу после трагедии ДК Литвинова закрыли. Деньги на ремонт выделили только в январе 2020-го. Работы по реставрации здания начались осенью 2021 года, пишет 63.ру.