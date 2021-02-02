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Суд арестовал водителя грузовика, в ДТП с которым в Самарской области погибли 12 человек

2 февраля 2021 09:55
84
Суд арестовал водителя грузовика, в ДТП с которым в Самарской области погибли 12 человек

Суд на 2 месяца арестовал водителя грузовика, после аварии с которым под Самарой погибли 12 человек, сообщает РИА "Новости".

Напомним, всё произошло 29 января на 873-м километре автодороги М-5 "Урал" в Сызранском районе. Грузовик марки DAF столкнулся с Chevrolet Niva и микроавтобусом Citroen.

В результате скончались 12 человек, ещё 12 получили тяжёлые травмы различной степени тяжести. 5 человек в настоящий момент находятся в реанимации. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства, пишет ПроГородСамара.

Согласно предварительной версии, авария произошла в результате того, что водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу.

Фото: Pixabay.com

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