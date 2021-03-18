Суд арестовал главу трех спортивных федераций Власенко

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Басманный суд Москвы арестовал президента трех спортивных федераций России — водного поло, прыжков в воду и синхронного плавания — Алексея Власенко по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Он останется под стражей до 16 мая.

Фабула уголовного дела неизвестна, но, как заверил РИА Новости знакомый с ситуацией источник, обвинения в адрес спортивного чиновника не связаны с его деятельностью во главе федераций.

По данным суда, защита Власенко просила ограничиться домашним арестом или залогом в сумме до десяти миллионов рублей. Адвокаты подчеркивали, что их клиент не собирается скрываться от следствия, уничтожать улики или другим образом мешать установлению истины по делу; ранее не судим, положительно характеризуется и имеет госнаграды.

"Защита назвала выводы, изложенные в ходатайстве следователя, необоснованными, не подтвержденными материалами дела. Обвинение предъявлено необоснованно", — процитирована позиция адвокатов в решении суда.

Во второй половине ноября 2020 года Власенко последовательно переизбрали президентом всех трех спортивных федераций.