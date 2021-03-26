Студентов убило током в душе общежития

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился проверить электрооборудование во всех социальных учреждениях региона после того, как двух молодых людей убило током в душевой комнате общежития. Также он пообещал оказать помощь семьям погибших.

Ранее сообщалось, что в общежитии университета в Южно-Сахалинске были обнаружены тела двух студентов. По предварительной версии, молодых людей убило током из-за неисправности водонагревателя. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", передает Радио Маяк.