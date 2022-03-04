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Строительная фирма в Самаре может лишиться спецтехники за долг по налогам

4 марта 2022 10:19
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Строительная фирма в Самаре может лишиться спецтехники за долг по налогам

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре на исполнении находится исполнительное производство о взыскании налогов с должника-организации. Сумма задолженности по  исполнительному производству составила 135 млн рублей. 

В рамках исполнительного производства судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, чтобы установить имущественное положение должника. Также руководство компании было предупреждено о мерах принудительного характера, которые могут быть применены к юридическому лицу в соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Несмотря на то, что должник был проинформирован о последствиях неоплаты задолженности, погашать ее он не спешил. Из полученных ответов судебный пристав-исполнитель узнал, что в собственности у фирмы имеется спецтехника. Однако ее место положения компания скрывала. В ходе разыскных мероприятий грузовой автомобиль с прицепом и автокраном были установлены. 

 Сотрудниками Службы совершен выход по месту нахождения имущества должника-организации. Судебным приставом составлен акт описи и ареста транспортного средства  «КамАЗ», прицепа и автокрана. Владельца предупредили, что у него есть 10 дней на погашение задолженности по налогам. В случае, если организация долг не оплатит, то арестованное имущество будет оценено и выставлено на торги. 

Узнать об имеющейся задолженности можно с помощью информационного ресурса «Банк данных исполнительных производств» на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области (http://r63.fssp.gov.ru), с помощью которого можно не только узнать об имеющейся задолженности, но и оплатить ее. 

Теги: Судебные приставы

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