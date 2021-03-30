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Стрелявший в Подмосковье по силовикам мужчина, отказался сдаться и остался в горящем доме

30 марта 2021 22:20
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По предварительным данным он погиб.

Устроивший стрельбу по силовикам житель коттеджного поселка Новые Вешки остался в горящем доме и, по предварительным данным, погиб. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Когда в доме начался пожар, ему было предложено сдаться. Он отказался выходить, остался в горящей части дома. Предварительно, погиб", - сказал источник.

Источник уточнил, что стрелявший сам поджег арсенал оружия с боеприпасами, что привело к пожару, который охватил верхний этаж, где он находился. 

Как передает корреспондент ТАСС, часть силовиков, принимавших участие в спецоперации по задержанию мужчины, уезжает, оцепление частично снято. Спецоперация продолжалась более девяти часов.

Пожарные приступили к тушению возгорания, возникшего во время штурма коттеджа Владимира Барданова, устроившего стрельбу по силовикам. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Пожарные вошли в дом и приступили к тушению пожара и разбору завалов", - сказал источник.

 

Фото:  pixabay

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