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Стало известно об «очень серьезной ситуации» с российским «Союз МС-22»

15 декабря 2022 12:08
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Стало известно об «очень серьезной ситуации» с российским «Союз МС-22»

Оборудование пристыкованного к Международной космической станции (МКС) корабля «Союз МС-22» из-за аварии в системе терморегулирования может выйти из строя. Об этом со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли стало известно РИА Новости.

«Ситуация очень серьезная — авария произошла в системе терморегулирования корабля, которая поддерживает правильную температуру и влажность. В результате приборы корабля могут выйти из строя – он будет перегреваться на Солнце и замерзать в тени Земли», — сказал собеседник.

Источник добавил, что в настоящее время специалисты госкорпорации «думают над первоочередными мероприятиями по обеспечению приемлемого теплового режима работы приборов на корабле».

Собеседник допустил, что пуск космического корабля «Союз МС-23», намеченный на 16 марта 2023 года, может состояться досрочно.

Ранее разгерметизация системы терморегулирования пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-22», в результате чего был отменен выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос, попала на видео.

Согласно «Роскосмосу», выход космонавтов в открытый космос был прерван по техническим причинам, поскольку «до начала процедуры открытия выходного люка по докладу экипажа поступила информация о срабатывании сигнализатора одной из систем диагностики корабля».

Выход в космос планировалось начать в 05:20 по московскому времени, космонавты Прокопьев и Петелин должны были провести за пределами МКС 6 часов 37 минут, пишет Лента.

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