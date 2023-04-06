Стало известно о состоянии тольяттинского электромонтера, получившего травму

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Как сообщалось ранее, в Автозаводском районе Тольятти 48-летний электромонтер пострадал на работе.

АО «ССК» прокомментировало ситуацию:



- 14 марта 2023 года на трансформаторной подстанции, расположенной в Автозаводском районе Тольятти, действительно произошел инцидент с сотрудником АО «ССК» - электромонтером по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда. Пострадавший был незамедлительно доставлен в медучреждение в сопровождении представителей компании. На протяжении всего лечения ему оказывалась всесторонняя поддержка работодателя.

Травма, к счастью, оказалась достаточно легкой, и 27 марта сотрудник был выписан из стационара для амбулаторного лечения. По предварительной информации, через неделю он вновь выйдет на работу.

По итогам расследования данного инцидента под председательством главного госинспектора Государственной инспекции труда в Самарской области принято решение провести внеочередную проверку знаний правил электробезопасности как самого сотрудника, так и всего подразделения, где произошло ЧП. Материалы разбора причин инцидента будут использованы при проведении обучения в иных подразделениях компании.