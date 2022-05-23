Стало известно, чем могли отравиться 42 кадета в Самаре

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В публичной плоскости появились новые детали инцидента с массовым отравлением учащихся кадетского корпуса в Самаре. Их обнародовал депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн.

— По предварительной информации, причиной массового отравления детей стала некачественная пища. На второй завтрак им давали запеканку и глазированные сырки. Все экспертизы уже проводят. Из-за ненадлежащего контроля начальник тыла ССК будет уволен, — заявил парламентарий.

По данным портала госзакупок, на поставку глазированных сырков представители кадетского корпуса выделяли около 4 миллионов рублей.

О массовом отравлении кадетов стало известно утром в воскресенье, 22 мая. 29 учащихся госпитализировали еще в субботу, 21 мая. Как сообщили 63.RU представители Министерства здравоохранения Самарской области, сейчас подростки находятся под наблюдением врачей.

— Пострадавшим оказывают медицинскую помощь в полном объеме. Состояние 6 пациентов врачи оценивают как среднетяжелое, остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Их жизни ничто не угрожает, — сообщили в Минздраве.

Силовики начали доследственную проверку, чтобы выяснить, что стало причиной госпитализации подростков. Они не исключают, что виновникам инцидента предстоит отвечать по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья человека». Также детали инцидента предстоит выяснить представителям районной прокуратуры. Они проверят образовательное учреждение на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.