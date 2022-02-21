Спокойно жить самарцу мешал неисправный уличный туалет соседей

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Судебные приставы обязали одну из администраций города обеспечить тампонирование выгребной ямы уличного туалета, находящегося слишком близко к участку и постройкам..

Спокойно жить мужчине из областной столицы мешал неисправный уличный туалет соседей, нечистоты из которого выливались на его участок, нарушая тем самым санитарные, строительные и противопожарные нормы. Мужчина пытался урегулировать вопрос мирно, но соседи починить туалет не пытались. Нечистоты они сливали на территорию его дома, что не только привело к стойкому неприятному запаху, но и образовало стоки, способствующие разрушению фундамента.

Мужчина обратился за помощью в местную администрацию. Однако она рассмотрение вопроса откладывала, ссылаясь на то, что управляющая организация не может произвести перенос туалета из-за неблагоприятных погодный условий. Добиваться справедливости мужчине пришлось через суд, который обязал орган местного самоуправления обеспечить тампонаж выгребной ямы и перенос туалета. Исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в отделение судебных приставов Самарского района г. Самары.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель разъяснил должнику, что в случае неисполнения требований исполнительного документа к нему будут применены меры принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 №229-ФЗ. Однако аргументы пристава не побудили должника исполнить решение суда в установленный срок - судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с нарушителя исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Должника также предупредили о возможном возбуждении в отношении него уголовного дела по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Данные меры воздействия побудили орган местного самоуправления исправить ситуацию. Работниками управляющей организации произведен тампонаж выгребной ямы и перенос туалета. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.