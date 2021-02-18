Тольяттинские спасатели сняли со льдины пьяного рыбака

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Он лежал на льду в 4 км от берега.

17 февраля в 15.10 оперативным дежурным был передан вызов на спасательную станцию Поисково-спасательного отряда города Тольятти. По сообщению рыбаков, шедших с рыбалки, на льду лежал человек в 4 километрах от береговой полосы, напротив гостиницы «Вега». Он был в состоянии алкогольного опьянения. Самостоятельно передвигаться не мог.

Спасатели связались с очевидцами для определения местоположения. Поисково-спасательные работы проводились на снегоходе. В 16.15 мужчину доставили на пост городской спасательной службы. Пострадавший в медицинской помощи не нуждался, сообщает ПСС по Самарской области.