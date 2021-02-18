Тольяттинские спасатели сняли со льдины пьяного рыбака

Я нашел ошибку
Главные новости:
Праздничное представление состоится на набережной реки Волги вечером 23 февраля.
Артиллеристы ЦВО проведут в центре Самары салют в честь Дня защитника Отечества
Вакцинация проводится только после осмотра и консультирования вакцинируемого терапевтом, а также подписания согласия на введение компонентов препарата.
Более 13 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Самарский военный госпиталь
На сегодня более 50 работ поступило в пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО) и рассматривается конкурсной комиссией.
Пресс-служба ЦВО продолжает прием работ на окружной этап конкурса «Центральный Медиа-ас-2021»
В Самаре заболели 72 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Ночью и утром 19 февраля.
В Самарской области ожидается снижение температуры воздуха до -30 °С
Они исполнили песню «Эх, задумал мужичок».
Самые талантливые: шенталинские артисты победили  в международеом конкурсе «Жар-птица России»
Посмотреть и послушать видеолекцию можно будет на сайте СОУНБ.
В СОУНБ состоится видеолекция «Образ поэта в вокальной музыке Роберта Шумана, Леонида Десятникова, Сергея Слонимского»
 Финал - 19 февраля.
Тольяттинка Дарья Касаткина вышла в финал теннисного турнира WTA Phillip Island Trophy
Наверх
Самара  -19 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.77
0.48
EUR 89.08
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится видеолекция «Образ поэта в вокальной музыке Роберта Шумана, Леонида Десятникова, Сергея Слонимского»
Путин считает возможным обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих
21 февраля в селе Ширяево пройдет фестиваль "Жигулевская зима 2021"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Спасатели сняли со льдины пьяного рыбака из Тольятти

18 февраля 2021 13:13
133
Тольяттинские спасатели сняли со льдины пьяного рыбака

Он лежал на льду в 4 км от берега.

17 февраля в 15.10 оперативным дежурным был передан вызов на спасательную станцию Поисково-спасательного отряда города Тольятти. По сообщению рыбаков, шедших с рыбалки, на льду лежал человек в 4 километрах от береговой полосы, напротив гостиницы «Вега». Он был в состоянии алкогольного опьянения. Самостоятельно передвигаться не мог.

Спасатели связались с очевидцами для определения местоположения. Поисково-спасательные работы проводились на снегоходе. В 16.15 мужчину доставили на пост городской спасательной службы. Пострадавший в медицинской помощи не нуждался, сообщает ПСС по Самарской области.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Закон
17 февраля 2021  18:35
Незаконно от 12 граждан было получено  2 миллиона 770 тысяч рублей.
В Самаре вынесли приговор мошенникам за "помощь" в оформлении инвалидности
Незаконно от 12 граждан было получено  2 миллиона 770 тысяч рублей. Закон
478
17 февраля 2021  10:08
Роскомнадзор СО: Информация для тех, кто осуществляет обработку персональных данных
Роскомнадзор СО: Информация для тех, кто осуществляет обработку персональных данных
За непредставление уведомления об обработке персональных данных предусмотрена административная ответственность. Закон
746
16 февраля 2021  16:52
Необходимые изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, инициатива была внесена правительством.
Введен запрет на высадку из общественного транспорта детей-безбилетников
Необходимые изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, инициатива была внесена правительством. Закон
706
15 февраля 2021  20:21
предъявлено обвинение по статье "Получение взятки".
Замначальника УМВД Самары заключен под стражу
Ему предъявлено обвинение по статье "Получение взятки". Закон
1098
15 февраля 2021  18:31
Завершено расследование уголовного дела в отношении 16 осужденных, отбывающих наказание в ИК-5 Самарской области, в возрасте от 22 до 37 лет. 
16 осужденных самарской ИК пойдут под суд за массовые беспорядки в колонии
Завершено расследование уголовного дела в отношении 16 осужденных, отбывающих наказание в ИК-5 Самарской области, в возрасте от 22 до 37 лет.  Закон
936
15 февраля 2021  17:56
Они признаны виновными в покушении на мошенничество и посредничестве во взяточничестве.
В Самаре осуждены местный житель и адвокат
Они признаны виновными в покушении на мошенничество и посредничестве во взяточничестве. Закон
890
12 февраля 2021  10:25
В Самарской области прошла Всероссийская акция Узнай о своих долгах»
В Самарской области прошла Всероссийская акция «Узнай о своих долгах»
В результате проведения акции окончено 86 исполнительных производств на сумму почти 300 тысяч рублей. Закон
1502
Весь список
Происшествия
18 февраля 2021  14:04
В Тольятти после вмешательства прокуратуры погашена задолженность ООО по зарплате на сумму свыше 7,4 млн рублей
В Тольятти после вмешательства прокуратуры погашена задолженность ООО по зарплате на сумму свыше 7,4 млн рублей
Работникам винзовода не платили декабрь 2020 года – январь 2021 года. Происшествия
131
18 февраля 2021  13:54
Полицейские разыскивают пропавшую без вести 17-летнюю девушку в Самарской области
Полицейские разыскивают пропавшую без вести 17-летнюю девушку в Самарской области
Она покинула одно из социальных учреждений и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Происшествия
121
18 февраля 2021  13:13
Тольяттинские спасатели сняли со льдины пьяного рыбака
Спасатели сняли со льдины пьяного рыбака из Тольятти
Он лежал на льду в 4 км от берега. Происшествия
126
Весь список
Криминал
18 февраля 2021  10:43
Оперативники Жигулевска задержали мужчину, предоставляющего жильё для наркоманов
Оперативники Жигулевска задержали мужчину, предоставляющего жильё для наркоманов
Владелец жилплощади – безработный, дважды судимый за незаконный оборот наркотических средств. Криминал
189
18 февраля 2021  10:35
Самара не попала в десятку рейтинга городов РФ по активности телефонных мошенников
Самара не попала в десятку рейтинга городов РФ по активности телефонных мошенников
Телефонные мошенники чаще всего звонят жителям Москвы, Казани и Санкт-Петербурга.  Криминал
188
18 февраля 2021  10:14
Мужчина украл рециркулятор воздуха из банка в Кинеле
Мужчина украл рециркулятор воздуха из банка в Кинеле
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого. Криминал
196
Весь список
Видео
18 февраля 2021  09:59
Военные скорректировали программу боевой подготовки из-за аномальных морозов в Поволжье
Военные скорректировали программу боевой подготовки из-за аномальных морозов в Поволжье
Также на время морозов часть занятий проходят в спортивных залах, специальных учебных классах с механическими тренажерами.
Социум
322
16 февраля 2021  12:45
Николай Ренц рассказал, почему пока рано забывать о мерах защиты от COVID-19
Николай Ренц рассказал, почему пока рано забывать о мерах защиты от COVID-19
Сейчас, по сравнению с весной, волжане стали чаще использовать маски и придерживаться социальной дистанции.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
2854
16 февраля 2021  09:52
Центральный военный округ провел масштабную проверку подразделений антитеррора воинских частей в Поволжье
Центральный военный округ провел масштабную проверку подразделений антитеррора воинских частей в Поволжье
В практических действиях приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано до 100 единиц техники.
Социум
2298
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
53746
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
55522
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
55051
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Уже 900 человек умерли от коронавируса в Самарской области
18 февраля 2021  12:57 
Уже 900 человек умерли от коронавируса в Самарской области
В Самарской области за сутки на 18 февраля выявлены 296 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
228
Губернатор поручил по возможности ускорить процесс реконструкции Вертолётной площадки. 
17 февраля 2021  21:11 
Дмитрий Азаров обсудил дальнейшее благоустройство Самары с главой города
Губернатор поручил по возможности ускорить процесс реконструкции Вертолётной площадки.  Благоустройство региона
1684
Республика Казахстан традиционно является одним из ведущих торговых партнеров нашего региона среди стран СНГ.
17 февраля 2021  20:55 
Самарская область расширит сотрудничество с Западно-Казахстанским регионом
Республика Казахстан традиционно является одним из ведущих торговых партнеров нашего региона среди стран СНГ. Экономика региона
1759
Предметный разговор на совещании ждал и те компании, которые не справились с исполнением своих инвестиционных программ в 2020 году.
17 февраля 2021  20:36 
Дмитрий Азаров и руководители ресурсоснабжающих организаций обсудили планы по обновлению инженерных коммуникаций в регионе
Предметный разговор на совещании ждал и те компании, которые не справились с исполнением своих инвестиционных программ в 2020 году. Политика региона
2042
В Самарской области за сутки на 17 февраля выявлены 294 заболевших коронавирусом
17 февраля 2021  13:10 
В Самарской области за сутки на 17 февраля выявлены 294 заболевших коронавирусом
За сутки умерли еще трое больных. Здравоохранение
1336
Весь список
Акценты
Губернатор поручил по возможности ускорить процесс реконструкции Вертолётной площадки. 
17 февраля 2021  21:11 
Дмитрий Азаров обсудил дальнейшее благоустройство Самары с главой города
Губернатор поручил по возможности ускорить процесс реконструкции Вертолётной площадки.  Благоустройство региона
1684
Республика Казахстан традиционно является одним из ведущих торговых партнеров нашего региона среди стран СНГ.
17 февраля 2021  20:55 
Самарская область расширит сотрудничество с Западно-Казахстанским регионом
Республика Казахстан традиционно является одним из ведущих торговых партнеров нашего региона среди стран СНГ. Экономика региона
1759
Предметный разговор на совещании ждал и те компании, которые не справились с исполнением своих инвестиционных программ в 2020 году.
17 февраля 2021  20:36 
Дмитрий Азаров и руководители ресурсоснабжающих организаций обсудили планы по обновлению инженерных коммуникаций в регионе
Предметный разговор на совещании ждал и те компании, которые не справились с исполнением своих инвестиционных программ в 2020 году. Политика региона
2044
Весь список
Прямая речь/Интервью
Антон Зиньковский: В Крыльях чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе
16 февраля 2021  11:17 
Антон Зиньковский: В "Крыльях" чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе
После заключительного игрового дня на сборах в Турции полузащитник "Крыльев Советов" в прямом эфире ответил на вопросы телеканала "Матч Премьер. Спорт в регионе
2542
Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
14 февраля 2021  11:37 
Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
Перед началом третьего сбора главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин дал интервью клубному сайту. Спорт в регионе
4267
Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
10116
Весь список
Новости Тольятти
16 февраля 2021  09:56
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
Они пройдут в честь празднования «Дня Защитника Отечества». Новости Тольятти
2624
12 февраля 2021  20:12
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий.
Резидент «Жигулевской долины» создал инновационную жидкую кровлю
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий. Новости Тольятти
6058
12 февраля 2021  10:30
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
11 февраля состоялась заключительная встреча, где участники рассказали о своём участии и поделились впечатлениями. Новости Тольятти
6059
Весь список