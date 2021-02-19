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Спасатели работали на месте столкновения автомобилей «Гранта» и «Хендай» в Волжском районе

19 февраля 2021 15:21
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Водитель «Гранты» с травмами различной степени тяжести оказался зажатым в салоне аварийного автомобиля. Водитель иномарки погиб.

19 февраля в Волжском районе на участке автодороги Николаевка – Черноречье столкнулись во встречном направлении автомобили «Гранта» и «Хендай».

В результате аварии иномарку выбросило в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель получил травмы не совместимые с жизнью.

Водитель «Гранты» с травмами различной степени тяжести оказался зажатым в салоне аварийного автомобиля.

К месту происшествия были направлены пяти спасателей.

По прибытию на место ДТП спасатели отключили аккумуляторные батареи аварийных автомобилей,  деблокировали водителя отечественного автомобиля и доставили его до машины скорой медицинской помощи для госпитализации.

Затем, с помощью буксирных тросов, перевернули на колеса автомобиль «Хендай» и приступили к деблокированию погибшего водителя, передает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:    пресс-служба ПСС СО

 

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