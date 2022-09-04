Я нашел ошибку
Главные новости:
Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек.
Спасатели не смогли добраться до туристов, застрявших на Ключевском вулкане на Камчатке
Участвующие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер»: врач-педиатр, врач-терапевт, три фельдшера и две медицинские сестры.
В этом году коллектив Кинель-Черкасской центральной районной больницы пополнили семь специалистов
Самарскую область представляли 17 спортсменов.
В Саранске завершилась летняя Спартакиада учащихся России по дзюдо
В соревнованиях приняли участие около 200 сильнейших яхтсменов России.
В Тольятти завершились первенство и чемпионат России по парусному спорту 
Житель Самарской области незаконно изготовил огнестрел
Житель Самарской области незаконно изготовил огнестрел
В Самаре на дороге перевернулся мотоцикл
В Самаре на дороге перевернулся мотоцикл
В России упал спрос на айтишников
В России упал спрос на айтишников
В Самарской области на дороге задержали наркокурьера
В Самарской области на дороге задержали наркокурьера
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
0.13
EUR 60.22
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
С днем рождения, Самара! В Струковском саду пройдет концерт группы «ViVA»
Самарская область присоединится к всероссийским мероприятиям, посвященным памяти трагических событий в Беслане
Самарский океанариум проводит конкурс рисунков
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Спасатели не смогли добраться до туристов, застрявших на Ключевском вулкане на Камчатке

4 сентября 2022 15:56
100
Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек.

Вертолет со спасателями из-за непогоды не смог сесть на Ключевском вулкане, где с субботы их ожидает попавшая в чрезвычайную ситуацию группа туристов, сообщили в пресс-службе Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае, передает РИА Новости.

Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами — всего 12 человек — обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал и был без сознания. Гид сломал ногу. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек. Возбуждено уголовное дело.

"Планировалось, что они приземлятся на высоте 3300 метров, однако из-за штормового ветра, порывы которого достигали около 30 метров в секунду, этого сделать не удалось, хотя было предпринято две попытки с разницей в несколько часов", — сказали в учреждении.

Планируется, что утром в понедельник вертолет МИ-8 МЧС России доставит спасателей на максимально допустимую высоту, с которой они начнут восхождение, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, на высоту 1200 метров поднимается наземная группировка из 24 человек, которые планируют разбить там базовый лагерь для оказания помощи спасателям, совершающим восхождение, и пострадавшим.

Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Сила ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.

 

Фото:  кадры с вертолета. Вулкан Ключевская сопка

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Появилось изменение в расписании скоростных судов «Валдай 45Р» в Самаре
4 сентября 2022  10:39
Появилось изменение в расписании скоростных судов «Валдай 45Р» в Самаре
220
В течение двух недель фотовыставка «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ» будет экспонироваться на площади Славы, а также на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади.
2 сентября 2022  21:36
Дмитрий Азаров вместе с супругами самарских военнослужащих принял участие в открытии фотовыставки «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ»
879
В Самарской области отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса
2 сентября 2022  10:35
В Самарской области отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса
633
Двойной праздник отметили в Школе № 26, расположенной на Пятой Просеке в Самаре.
1 сентября 2022  14:08
Дмитрий Азаров поздравил школьников с началом учебного года на линейке в новой самарской школе
755
В Самаре изменилось расписание речных судов
1 сентября 2022  10:06
В Самаре изменилось расписание речных судов
763
Весь список