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Спасатели нашли тела двух туристов, попавших под лавину в Бурятии

4 мая 2021 15:04
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Туристическая группа из пяти человек совершала восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор.

Спасатели во вторник нашла тела двоих туристов, попавших под лавину в составе группы из пяти человек в Тункинском районе Бурятии,  передает ТАСС.

3 мая под обвал попала группа туристов из пяти человек, которые совершали восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. Двое мужчин уцелели, они откопали тело одного спутника. Поиски остальных туристов начались вечером понедельника.

"С 10:00 [05:00 мск] 12 спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы начали поиски остальных туристов на перевале "Горелого". К ним на помощь из Иркутска прилетели 10 спасателей Байкальской поисково-спасательной службы и два работника Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В настоящий момент тела найдены", - говорится в сообщении.

Ранее спасатели на вертолете Ми-8 эвакуировали двоих туристов в шоковом состоянии и с признаками обморожения верхних конечностей. Через несколько часов пострадавших доставили в Иркутск и передали работникам скорой помощи. По данным ГУ МЧС по Бурятии, состояние обоих оценивается как удовлетворительное.

 

Фото:    Республиканское агентство ГО и ЧС в Бурятии/ТАСС

Теги: Бурятия лавина

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