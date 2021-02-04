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Спасатели на Камчатке вызволили подростка из-под обрушившейся груды снега

4 февраля 2021 18:17
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Подросток выкопал глубокий тоннель в сугробе у подножия сопки, в результате чего на него обрушился снег и школьник оказался заблокирован в ловушке.

Спасатели МЧС на камчатке вызволили подростка, который оказался погребен под огромным снежным завалом, передают "Известия". Об этом в четверг, 4 февраля, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Инцидент произошел в селе Тиличики 4 февраля. Подросток выкопал глубокий тоннель в сугробе у подножия сопки, в результате чего на него обрушился снег и школьник оказался заблокирован в ловушке, отмечает телеканал «Звезда».

Свидетели происшествия вызвали спасателей. Прибыв на место, те руками разгребли снежный завал, чтобы вытащить застрявшего там школьника. После этого его передали врачам для осмотра. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

В МЧС призвали родителей объяснять своим детям опасность игр возле горных склонов в зимнее время. Так, не нужно делать тоннели и лазы в сугробах, поскольку потолок или стенки могут не выдержать и осыпаться. Помимо этого, снег глушит звуки, а значит, крики о помощи могут не услышать, отмечает телеканал «360».

 

Фото: МЧС РФ

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