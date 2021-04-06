Спасатели доставили двух рыбаков из Самарской области до берега

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Как сообщают спасатели, инцидент произошел 4 апреля. Талые воды размыли береговой лед на реке Волга напротив Итальянского пляжа в Ставропольском районе.

Образовавшиеся промоины и тонкий лед вдоль береговой линии стали препятствием для возвращения домой двух рыбаков.

На помощь им пришел спасательный аэроглиссер «Патруль» Поисково-спасательного отряда города Тольятти. Спасатели доставили до берега любителей зимней ловли рыбы и после разъяснительной беседы их отпустили домой, пишет ПСС по Самарской области.